سامر المدنى … القصه الكامله للقبض عليه وتصوير شقيق والده عاريا .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حالة من الجدل أثارها مطرب المهرجانات سامر المدني عبر “فيسبوك” بعد إلقاء قوات الشرطة القبض عليه الأيام الماضية وتجديد حبسه لتعديه هو ووالده على شقيق زوجة والده وتعذيبه.

كان السبب وراء تعدي مطرب المهرجانات على والده وشقيق زوجة والده وتعذيبه بسبب الخلافات العائلية التي نشبت بين والده وزوجته، بسبب رغبة الأخيرة في إعلان زواجهما بعد أن كان سرًا.

بدأت تفاصيل القبض على سامر المدني عندما توجهت ربة منزل إلى قسم الشرطة لتحرر المحضر اللازم، تتهم فيه المطرب سامي المدني ووالده بتعديهما بالضرب على شقيقها، وكذلك احتجازه وتعذيبه وتجريده من ملابسه بسبب خلافها مع والد مطرب المهرجانات.

وقالت المجني عليها في أقوالها، إنها تزوجت من والد سامر المدني مطرب المهرجانات وأخفى زواجه منها على زوجته الأولى ووالدة المطرب، إلا أنه الأمر انكشف وعلمت الزوجة الأولى واقعة الزواج الثانية، وشك والد المطرب في زوجته الثانية.

وأضافت المجني عليها، أنه وبعد شك والد المطرب خطف شقيقها هو ونجله وتعديا عليه بالضرب والسحل، وتجريده من ملابسه وكذلك قيامهما بتصويره، ونشر مقطع الفيديو على نطاق ضيق في الأسرة، وهو ما تسبب في غضبها.

ويعمل سامر المدني بمجال الغناء الشعبي والمهرجانات، وحقق ملايين المشاهدات على قناته على موقع الفيديوهات “يوتيوب” وتطبيق التيك توك، ومن أشهر المهرجانات التي غناها، أشرب حشيش، مهرجان شيطان، مهرجان أنا محترم أنا مش محترم.