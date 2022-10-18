نوال الزغبي… تودع الصيف بإطلالة جريئة من وسط البحر .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - ودعت النجمة اللبنانية نوال الزغبي الصيف بطريقتها حيث شاركت جمهورها ومتابعيها صورا لها بأخر أيام الصيف في فرنسا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

وظهرت نوال في الصور بإطلالة وملفتة، وارتدت فستان قصير باللون البنفسجي، ووضعت حزام أبيض في المنتصف.

وقالت نوال الزغبي في تعليقها على الصور: “كده باي.. اشوفك عالصيف الجاي”،

وما إن نشرت الزغبي الصور حتى انهالت التعليقات عليها من معجبيها ومحبيها، وتداول معجبيها الصور عبر السوشال ميديا.

إذ قال أحد متابعيها: “الوحيدة اللي بتخليني أحب الصيف إنتي”، فيما أضاف أحد المتابعين تعليقاً: “نجمة”، وعلق آخر: “أجمل فنانة”.

وفي سياق آخر، كانت نوال قد طرحت في الصيف أغنية “حفلة”، التي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً.

من جهة أخرى وعلى صعيد الحفلات تجول النجمة اللبنانية نوال الزغبي في سلسلة حفلات في عدد من الولايات المتحدة الأميركية، ما بين نوفمبر وديسمبر المقبلين، وتلتقي الجمهور العربي في ست حفلات تتوزع بين بوسطن في 19 نوفمبر، ولاية ديترويت في 25 نوفمبر، ولاية شيكاغو في 26 نوفمبر، ولاية سان دييغو بتاريخ 27 نوفمبر، اطلنطا في 2 ديسمبر وهيوستن بتاريخ 3 ديسمبر.