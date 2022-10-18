نجلاء بدر… تودع الصيف بإطلالة جريئة من على شاطئ البحر .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها صورة جديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

إطلالة الفنانة نجلاء بدر

وظهرت الفنانة نجلاء بدر على شاطيء البحر مرتدية كاش مايو ونظارة شمس، وعلقت على هذه الصورة قائلةً:”اخر أيام الصيفية.. هو مين بيحب الصيف ومين بيحب الشتاء وليه”؟ انا بصراحة بحب شهور الصيف علشان بحب البحر والرملة وبحب الشمس الصبح بدري قبل ١ الضهر وبحب الألوان الفاتحة في اللبس، شهر ٥،٦،٧، ١٠،١١ احلى جو بالنسبة ليا “.