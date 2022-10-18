نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حسام حبيب… يعلق علي رفض شيرين عبد الوهاب زيارته بطريقة صادمة .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - خرج الفنان حسام حبيب عن صمته ، بعد ان منع من زيارة الفنانة شيرين عبد الوهاب وابلاغه انها ترفض رؤيته.

وقال حسام حبيب في تسجيل صوتي لمجلة الجرس:” شيرين تنسي انها عرفت واحد اسمه حسام في حياتها ومن اللحظة دى معرفش حد اسمه شيرين”.

نشرت ” مجلة الجرس” تسجيلا صوتيا للفنان حسام حبيب ، ليرد فيه على قيام النجمة شيرين عبد الوهاب بمنع زيارته لها في المستشفي .

وتابع :” شيرين دى اكبر غلطة غلطتها في حياتي وانا اتصدمت فيها صدمة عمري ولا عاوز اسمع اسمها تاني ولا عاوز اشوفها في حياتي تاني”.

تواجد الفنان حسام حبيب برفقه سارة الطباخ مديرة أعمال شيرين عبد الوهاب السابقة، أمام المستشفى لمساندة شيرين.

وتمكث شيرين في أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة وحرص حسام حبيب على التواجد برفقه سارة الطباخ على أحد المقاهي الشهيرة القريبة من المستشفى