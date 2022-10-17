منى زكي… فى أحدث ظهور بإطلالة ساحرة والنجوم يعلقون على جمالها .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة منى زكي صورة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وانهالت تعليقات النجوم على الصورة، وعلقت حنان مطاوع ووضعت “إيموشن” قلوب حمراء، كما علقن كل من رانيا يوسف، هنا الزاهد، سوسن بدر بقلوب حمراء.

يذكر أن عرض للفنانة منى زكي مؤخرًا فيلم “العنكبوت”، والذي يشارك في بطولته أحمد السقا، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.