نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر روجينا… تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - تألقت الفنانة روجينا في أحدث جلسة تصوير لها من دبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت روجينا مرتدية بدلة باللون الموف، مع توب باللون الأبيض، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، واضعة ميك أب جذاب.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل “كيد الحريم”، والذي شاركت به في رمضان ٢٠٢٢.

وجسدت روجينا في مسلسل “كيد الحريم” دور “سمية”، وهى أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عامًا يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام.

ويجمع المسلسل بين اللهجتين المصرية والخليجية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، ومن تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في البطولة من الخليج هنادي الكندري، ومحمد الحداد.