نسرين طافش… بفستان جريء يشعل مواقع التواصل الاجتماعي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها ومتبابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل انستجرام وظهرت طافش وهي ترتدي فسان من اللون البينك وقبعه.

واستعانت الفنانة في تعليقها بكلمات لإنشتين قائله: كلما تعلمت أكثر وكلما أدركت أكثر علمت انني لا اعرف الكثير..ألبرت إنشتين

يذكرأن أخر أعمال الفنانة نسرين طافش هو مسلسل جوقة عزيزة والذى قد تم عرضه في رمضان 2022 ويشاركها البطولة عدد من النجوم مثل سلوم حداد، وسام حنا، أيمن رضا، هبة نور، عدنان أبو الشامات، سليم صبرى، ايمان عبد العزيز، على كريم، غنوة محمود، نورا رحال وآخرين، والعمل من تأليف خلودون قتلان واخراج تامر اسحق.