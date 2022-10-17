مى عمر… تحتفل بعيد ميلادها بفستان قصير وجريء وتتصدر التريند .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الممثلة المصرية مي عمر بعيد ميلادها السبت الماضي مع زوجها المخرج محمد سامي وبحضور أصدقائها من الوسط الفني وخارجه من بينهم بشرى وهيدي كرم وريم سامي وخالد سليم ونسرين إمام وغيرهم.

واختارت مي لهذه المناسبة فستاناً أبيضاً لماعاً قصيرا مع ذيل طويل لاق بها الى حد بعيد واعتبره البعض جريء من حيث ان لونه دقيق وقصته لا تناسب كل الشابات. وحسب المعلومات المتداولة فإن الفستان من تصميم نادين ميرابي وسعره 150 يورو اي حوالي 146 دولار أميركي. وتركت مي شعرها منسدلاً على كتفيها اضافة الى انها اعتمدت اكسسوارات كبيرة تتناسب مع ستايل الفستان.