فيفي عبده… بوصلة رقص جديده من الساحل الشمالي تشعل الانستجرام بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - ما زالت الفنانة فيفي عبده تشارك متابعيها بفيديوهات رقص لها في الساحل الشمالي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الإنستجرام.

حيث ظهرت على ساحل البحر بالساحل الشمالي, وكانت ترقص على أغنية “والله شكلي حبيتك”، وكانت مرتدية فستان طويل مزدوج بين لونين الأزرق والبرتقالي. كما علقت قائلة:-” من الساحل الشمالي من مصر أم الدنيا بكبكم آوى خمسة أنواع”، وحاز الفيديو على تفاعل كبير من قبل المتابعين، وانقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض لرقص الفنانة فيفي عبده.