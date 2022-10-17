كارول سماحه… بإطلالة جريئة تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تألقت كارول سماحة بلوك كلاسيكي بفستان موڤ أنيق، وأبرزت جمالها ورشاقتها في إطلالة نالت إعجاب جمهورها عبر السوشيال ميديا.

وكشفت الفنانة كارول سماحة خلال استضافتها فى برنامج بالحبر السري مع أسما إبراهيم عن تفاصيل زواجها مدنياً .

وقالت كارول سماحة خلال استضافتها فى البرنامج : إنها تزوجت مدنياً بسبب اختلاف الديانة بينها وبين زوجها، فهي مسيحية بينما هو يعتنق الإسلام .

وأضافت كارول سماحة: أنها تأكدت قبل الزواج أن زوجها رجل متفتح، وتحدث معه فى العديد من الأمور قبل الزواج، وجدت أن هذا الأمر لن يكون عائقا.