ماغى بو غصن… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ماغي بو غصن صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام “.

ظهرت ماغي في الصورة بإطلالة كلاسيكية، حيث كانت ترتدر فستان كب أسود اللون به فتحه حتي فوق الركبة، وتىتدي ايضًا حذاء بكعب أسود اللون لكي يتناسب مع إطلالتها، وقامت بترك شعرها منسدلا علي ظهرها وتركت خصلتين فقط في الأمام، كما ارتدت الاكسسوارات التي تتناسب مع إطلالتها، حيث ارتدت عقد فضي اللون وبه فص أسود وعلق فضي اللون وخاتم لونه فضي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي استخدام اللوان النود في المكياج الخاص بها ليبرز لنا جمال ملامحها.