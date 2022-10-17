مايا دياب… تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار .. شاهد الان الجمال

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مايا دياب جمهورها بصور لها تتألق فيها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستغرام ”.

وظهرت “دياب” وهي ترتدي بليزر باللون الأسود وتوب تايجر مكشوف البطن، وشورت تايجر من نفس التوب، وارتدت بوط طويل باللون الأسود، وقبعة باللون الأسود، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها مما اثار تفاعل واعجاب عدد كبير من الجمهور معها.