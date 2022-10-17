لاميتا فرنجيه… تستعرض جمالها بإطلالة جريئة تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة جديدة عبر حسابها بتطبيق موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من عطلتها الصيفية.

وأثارت اللبنانية لاميتا فرنجيه جدلاً واسعًا بسبب إطلالتها، حيث ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية بادى كات باللون الأسود مع شورت منقوش، واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المُنسدل.

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.