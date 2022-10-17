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لاميتا فرنجيه… تستعرض جمالها بإطلالة جريئة تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة جديدة عبر حسابها بتطبيق موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من عطلتها الصيفية.

وأثارت اللبنانية لاميتا فرنجيه جدلاً واسعًا بسبب إطلالتها، حيث ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية بادى كات باللون الأسود مع شورت منقوش، واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المُنسدل.

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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