رانيا يوسف… بإطلالة جريئة تخطف بها قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة رانيا يوسف مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام “.

ظهرت الفنانة رانيا في تلك الصور بإطلالة مبهجة، حيث كانت ترتدي توب كت هاف تسومك أبيض اللون وجيب شورت قصيرة باللون البينك الناعم، لتكشف عن جمالها ورشاقتها كما ارتظت كوتشي أبيض اللون وكاب بينك ليتناسبا مع إطلالتها، ومن الناحية الجمالية أعتمدت علي المكياج الناعم واستخدمت أحمر الشفاه باللون البينك وساعد ذلك في أبراز جمال ملامحها، كما قامت بعمل تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود القصير لتتناسب مع ظهورها، الذي يتناسب مع إطلالتها.