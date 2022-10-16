نسرين طافش… بإطلالة ساحرة تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها ونشرت عدد من الصور وهي ترتدي فسان باللون الأبيض وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وأستعانة نسرين بعبارة من كلمات جلال الجين الرومي وعلقت قائلة: حين تعثر علي الجمال في قلبك ستعثر عليه في كل قلب.

الجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة نسرين المسلسل السوري “جوقة عزيزة” وشارك في بطولته سلّوم حداد, وأيمن رضا, وهبة نور, ووسام حنا, ونورا رحال, ووفاء موصلي, ويزن خليل, وروبين عيسى, وكرم الشعراني, وزينة بارافي, ويزن السيد, وسالي بسمة, وتسنيم باشا, وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.