تارا عماد… بإطلالة ساحرة تخطف قلوب المتابعين من دبى .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام وذلك خلال تواجدها في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وظهرت تارا بالصورة بفستان سهرة باللون الأسمر، وحقيبة بذات اللون، كما ارتدت بعض الإكسسوارات الرقيقة التي زادت من جمالها وتألقها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة تارا عماد مسلسل “suits بالعربي”، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2022، وشارك في بطولته كل من: آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتي، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوي، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين.