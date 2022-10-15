دره… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة درة، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة جريئة.

وتألقت درة، بإطلالة جريئة مميزة حيث ارتدت فستان قصير ومكشوف باللون الاسود، وتميز الفستان بتفصيلة جريئة كشفت عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها واللون الأسود أيضا، كما اختارت أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

تحدثت الفنانة درة عن شخصية “نورهان” التي تقدمها في مسلسل “المتهمة” ويعرض عبر منصة “.. شاهد الان vip”.

وقالت درة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending إن الشخصية أثرت عليها كثيرا موضحة: الشخصية أثرت علي أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي كنت مرعوبة من فكرة أن الواحد يصحى ناسي كل حاجة.