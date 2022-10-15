منه فضالي… بإطلالة ساحرة تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت منة فضالي بإطلالة جذابة، واعتمدت مكياجا بسيطا، ما نال إعجاب متابعيها.

وعلقت منة على الصورة قائلة: “ليت الحياه كتاب نعود فيه متي شئنا للفصل الذي اسعدنا”.

وتشارك منة فضالي في مسلسل “الونش” بطولة محمد رجب، ميمي جمال، ميرهان حسين، محمود عبد المغني، إيهاب فهمي، ومن إخراج إسماعيل فاروق والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما تشارك الفنانة منة فضالي أيضا في فيلم “مغامرات كوكو” بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، أوس أوس، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو ليلة، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد.