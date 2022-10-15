إليسا… بإطلالة جريئة تثير الجدل بين المتابعين .. شاهد الان

ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة اللبنانية إليسا، على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتإنستجرام، فيديو باطلالة جديدة.

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محمد يوسف

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