نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إليسا… بإطلالة جريئة تثير الجدل بين المتابعين .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتإنستجرام، فيديو باطلالة جديدة.
وظهرت الفنانة اللبنانية إليسا، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستان باللون البينك قصير فوق الركبة ونسقت معه كوتحذاء بنفس اللون.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة اللبنانية إليسا، على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.