انت الان تتابع خبر نسرين طافش هتوريك الرقص البلدي علي حق بوصله رقص جريئه وتشعل الجدل داخل غرفه النوم بملابس شفافه.. ومتابع غلبتي صافيناز وسما المصري والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اثارت الفنانه اللبنانيه نسرين طافش الجدل مجددا قامت بنشر فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص بلدي في غرفه النوم وكانت ترتدي ملابس مثيره قامت بنشرها على صفحتها الرسميه بعد انفصالها المباشر عن زوجها مدرب كمال الاجسام

المصري وكانت تقوم بوصله رقص وترتدي ملابس شفافه اظهرت مفاتن جسمها بالكامل وبعد نزول هذا الفيديو بساعات اثار ضجه واسعه داخل الوسط الفني ونال اعجاب كثير من الجمهور لاحتواء الفيديو على لقطات خادشة ومثيره شاهد الفيديو قبل الحذف..

بوصله رقص مخله نسرين طافش تتحدى الراقصه جوهر داخل غرفه النوم

وتصدرت الفنانه السورية نسرين طافش وسائل التواصل الاجتماعي بعد انفصالها عن زوجها المصري قامت بنشر فيديو لها على صفحتها الرسميه على انستغرام وهي تقوم بوصل رقص بلدي داخل غرفه النوم شاهد الفيديو