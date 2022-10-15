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لاميتا فرنجيه… بإطلالة جريئة ومايوه قطعه واحده يثير جنون المتابعين .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - قامت الفنانه اللبنانية الجميله لاميتا فرنجية بنشر مجموعه من الصور الجديده لها وذلك من خلال حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام لاميتا فرنجيةوظهرت اللبنانيه لاميتا فرنجية خلال عطلتها الصيفية مرتدية كاش مايوه من اللون الاخضر قظعه واحده ومكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر والافخاذ وهي تستعرض مفاتنها واستخدمت لاميتا القليل من المكياج واحمر الشفاه مع استعراض جمال عيونها بطريقه اثارت محبيها

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منذ 5 ساعات

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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