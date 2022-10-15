هيفاء وهبي… تشعل الانستجرام بإطلالة جريئة بكولون شفاف .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - اعتادت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام، وتستم اطلالاتها الأنوثة والجرأة في آن واحد وهذا ما جعلها محط اهتمام وانتباه متابعيها وجمهورها.

وبدت هيفاء وهبي بإطلالة شبابية، وارتدت جمبسوت مكون من قطعتين الأولى به قماش ناعم باللون الأسود مع شراب كولون شفاف

بنفس اللون، عكس قوامها الممشوق وزنها المثالي، فيما انتعلت صندلا ذا كعب عال.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.