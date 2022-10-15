نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسمين صبرى …تستعرض رشاقتها بإطلالة مختلفة .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وبدت ياسمين صبري بفستان أنيق ذا أكمام ومحدد من ناحية الخصر ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، وكان باللون البنفسجي، لتبرز جمال ملامحها الجميلة والهادئة.

ووضعت ياسمين صبري مكياجا ناعما، يتناسب مع لون بشرتها ويبرز جمال ملامحها، حيث اختارت أحمر الشفاه باللون النود، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وماسكرا.

على جانب آخر، تستكمل ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد “شغل عصابات” خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها مسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، آيتنعامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي ، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهالعنبر، عمر الشناوي.