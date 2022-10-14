ياسمين رئيس… بإطلالة ساحرة تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة ياسمين رئيس ، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت ياسمين رئيس على الصور بـ وضع ايموشن قلب اصفر ، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها .

ويذكر أن النجمة ياسمين رئيس، تشارك في فيلم “خطة مازنجر” الذي طرح في دور السينما ضمن أفلام موسم الصيف هذا العام.

وتدور أحداث فيلم “خطة مازنجر” في إطار كوميدي عائلي، وكانت ياسمين صرحت مسبقًا عن شخصيتها في الفيلم بأنها فتاة شعبية عفوية قوية، تقع في ورطة ما ليحدث لها الكثير من المواقف الكوميدية المثيرة.