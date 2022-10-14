ناهد السباعي… بالمايوه داخل البحر .. والمتابعين خلاص الجو برد .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها داخل البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت ناهد، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “أخر أيام الصيفية”.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: “اطلعي من المياه..خلاص الجو سقع”، “وأنا أقول البحر بيضحك ليه”، “فراشة رقيقة في سماء الفن تعطر الدنيا كلها”، “آيقونة الجمال والرقة والرشاقة والشياكة والدلع”، “أحلى ناهد”، “العسلية”.

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل “منورة بأهلها”، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، إخراج يسري نصر الله.

بينما أخر أعمالها السينمائية، فيلم “ماكو”، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي.