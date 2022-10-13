نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر «رفض حذف المشهد» .. .. شاهد الان مشهد آهات وصراخ ساخن لـ «وفاء عامر» مع «نمبر وان» على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة وفاء عامر، عن موقفها، بعد رفض الفنان محمد رمضان إزالة مشهد مسرب معها في مسلسل نسر الصعيد.
وقالت وفاء عامر، في تصريحات تلفزيونية: مازعلتش من محمد رمضان لما طلبت منه يشيل الفيديو، وهو لم يفعل هذا الأمر، وهو حر، واتعلمت إني معملش مشاهد كده تاني.
وأضافت وفاء عامر، أن :”اللي بيعمل الترندات الغلط دي لازم يتحاسب، ورفض حذف المشهد لا تقديري اكبر من أن اي حد يقدرني، وانا عارفة قيمتي كويس، والترند مش لفظ وده غلط”.