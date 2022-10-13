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«رفض حذف المشهد» .. .. شاهد الان مشهد آهات وصراخ ساخن لـ «وفاء عامر» مع «نمبر وان»

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ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة وفاء عامر، عن موقفها، بعد رفض الفنان محمد رمضان إزالة مشهد مسرب معها في مسلسل نسر الصعيد.

وقالت وفاء عامر، في تصريحات تلفزيونية: مازعلتش من محمد رمضان لما طلبت منه يشيل الفيديو، وهو لم يفعل هذا الأمر، وهو حر، واتعلمت إني معملش مشاهد كده تاني.

وأضافت وفاء عامر، أن :”اللي بيعمل الترندات الغلط دي لازم يتحاسب، ورفض حذف المشهد لا تقديري اكبر من أن اي حد يقدرني، وانا عارفة قيمتي كويس، والترند مش لفظ وده غلط”.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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