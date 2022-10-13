فيديو مسرب للفنانه غاده عادل بملابس شفافه اظهرت صدرها بالكامل على احد الشواطئ بشرم الشيخ.. شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 25 أغسطس 2022 08:12 مساءً - تصدرت الفنانه غاده عادل ترند تويتر بعد تسريب فيديو لها وهي تقوم بوصله رقص غير لائقه على احد الشواطئ بشرم الشيخ وقام احد الاشخاص بنشر هذه الصوره وتوزيعها على وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل

وبعض نشرها بعده ساعات اثارت هذه الصور والفيديو ضجه كبيره واسعه داخل الوسط الفني ولم تقم الفنانه غاده عادل بالتصريح عن هذه الصوره او نفي هذا الفيديو شاهد الفيديو..

فيديو مسرب للفنانه غاده عادل بملابس شفافه على شاطئ بشرم الشيخ

الفنانه غاده عادل تصدرت تريند تويتر واثارت جدلا واسعا وكبيرا داخل الوسط الفني بعد نشر فيديو لها وهي بملابس غير لائقه

على احد الشواطئ بشرم الشيخ وكانت هذه الملابس تظهر اعضاء حساسه في جسمها مما اثار جدلا كبيرا وانتقادا واسعا من الجمهور على هذه الاطلاله وانتقادا واسعا داخل الوسط الفني.