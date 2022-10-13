ميرهان حسين … تتألق بفستان مثير عاري الصدر فى اخر جلسة تصوير .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها ومتابعيها بؤعدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت ميريهان في الصور بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية فستاناً أبيض مكشوف الصدر والرجل بدون مكياج.

وجدير بالذكر، أن ميرهان حسين تواصل تصوير مشاهدها من مسلسلها الجديد بعنوان «الونش»، وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، ويشاركها في البطولة محمد رجب ومحمود عبدالمغني، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في الموسم الشتوي.

وتجسد ميرهان حسين شخصية الزوجة الثانية لمحمد رجب، الذي يجسد دور رجل أعمال، وهي بائعة في محل ملابس، وتمر حياتها بالعديد من الأزمات، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.