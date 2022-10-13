رانيا منصور… بإطلالة ساحرة جريئة تخطف بها قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت رانيا منصور، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جريئة.

وظهرت رانيا منصور، مرتدية فستانا أنيقا ومميز باللون الأخضر، ذا تصميم مميز، ومكشوف من الجانبين ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا منصور في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع نظارة شمسية لإكمال إطلالتها.

كما اختارت رانيا منصور، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.