مايا دياب… بإطلالة مجنونة تثير جنون المتابعين بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب فيديو جديد عبر خاصية الريل علي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مايا دياب في الفيديو بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان جلد قصير باللون الزيتي و اعتمدت مكياج جذاب ونضارة شمسية مختلفة ، مما نال اعجاب متابعيها.

ومن الجدير بالذكر أن أخر أعمال مايا دياب أغنية “عيش أحلى سنين” التي تم طرحها يوم 10 من شهر يوليو الماضي عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 4 مليون مشاهدة.