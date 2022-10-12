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مايا دياب… بإطلالة مجنونة تثير جنون المتابعين بالفيديو

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب فيديو جديد عبر خاصية الريل علي حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مايا دياب في الفيديو بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان جلد قصير باللون الزيتي و اعتمدت مكياج جذاب ونضارة شمسية مختلفة ، مما نال اعجاب متابعيها.

ومن الجدير بالذكر أن أخر أعمال مايا دياب أغنية “عيش أحلى سنين” التي تم طرحها يوم 10 من شهر يوليو الماضي عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 4 مليون مشاهدة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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