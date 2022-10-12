نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هيفاء وهبى… تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هيفاء بإطلالة جذابة بفستان اسود مكشوف الذراعين، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو كليب أحدث أغانيها “ولد”، على قناتها بموقع “يوتيوب”



وعلقت هيفاء، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”: “فيديو كليب ولد الآن علي قناتي الرسمية علي يوتيوب وعلي جميع التطبيقات”

تصدر فيلم “أشباح أوروبا” شباك التذاكر ليلة أمس، الاثنين، بعدما حقق 271.259 جنيه فى أول أيام عرضه.

فيلم “أشباح أوروبا”، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، و تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع “عقدة الخواجة” ثم تغير إلى “حجر الإسكندر”، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم “أشباح أوروبا”.