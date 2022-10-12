منه عرفه… بإطلالة ساحرة تشوق جمهورها فى أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة منة عرفة جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالتها “الكلاسيكية”، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور “انستجرام”.

وعلقت منة عرفة على الصور: “لو فكرت تنتش الشنطة وتجري مش هتقدر، أنا ماسكاها كويس، الصور دي وراها مفاجأة حلوة أوي ليكم”، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: “قمر”، وعلق آخر: “محلاكي”.

وشاركت منة عرفة، في حكاية “حلم حياتي”، ضمن حكايات مسلسل “إلا أنا”، بطولة: مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبد الناصر، سماح السعيد، هنا داود، ومن تأليف يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

كما شاركت منة عرفة في مسلسل “شارع 9″، العمل من بطولة محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، ماجد الشريف، هدى الأتربي، أحمد سلامة، صبا الرافعي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، وعبير منير وغيرهم.