انغام… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت أنغام في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

قد بلغ جمبسوت أنغام ٢٩٠ يورو أي ما يقرب من ٦٠٠٠ ألف جنيه مصري، مما أثار الدهشة بين متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أنغام على حضلات شعرها القصير البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.