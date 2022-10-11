10 صور تثير الجدل ل ندى الكامل … بسبب إطلالتها الجريئة وأخبار زواجها من عمر كمال .. شاهد الان

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي أنباء حول قرب موعد زواج عمر كمال و ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي.

تعتبر ندى الكامل من المشاهير التي تثير الجدل على مواقع التواصل الأجتماعي، بسبب الإطلالات التي تظهر بها فهي تميل الي أختيارالأزياء الجريئة و الملفتة للأنظار مما عرضها في الكثير من الأحيان للهجوم بالأخص عند ظهورها ب الفساتين الملفته على السجادة الحمراء.

تحرص ندى الكامل على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، حيث تتنوع بين الكاجوال و الكلاسيكوفساتين السهرة الملفتة التي كانت تظهر بها في مختلف المناسبات.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على تسريحات الشعر و صيحات المكياج الملفتة و الجريئة في الكثير من الأحيان.

ندى الكامل

ندى الكامل

ندى الكامل

ندى الكامل

ندى الكامل