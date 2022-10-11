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10 صور تثير الجدل ل ندى الكامل … بسبب إطلالتها الجريئة وأخبار زواجها من عمر كمال .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - عمر كمال و ندى الكامل

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي أنباء حول قرب موعد زواج عمر كمال و ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي.

تعتبر ندى الكامل  من المشاهير  التي تثير  الجدل على مواقع التواصل الأجتماعي، بسبب الإطلالات التي تظهر بها فهي تميل الي أختيارالأزياء الجريئة و الملفتة للأنظار مما عرضها في الكثير من الأحيان للهجوم بالأخص عند ظهورها ب الفساتين الملفته على السجادة الحمراء.

تحرص ندى الكامل  على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، حيث تتنوع بين الكاجوال و الكلاسيكوفساتين السهرة الملفتة التي كانت تظهر بها في مختلف المناسبات.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على تسريحات الشعر و صيحات المكياج الملفتة و الجريئة في الكثير من الأحيان.

ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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