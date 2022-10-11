نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سارة سلامة… تستعرض رشاقتها وجمالها فى أحدث ظهور لها .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة سارة سلامة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وبدت سارة سلامة في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بنطال باللون الأسود ونسقت معه قميص بنفس اللون مكشوف البطن، انتعلت حذاء مسطح باللون الأبيض، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، كما تزينت ببعض الإكسسوارت التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جماله.