مى عمر… واجراء إطلالاتها التى أثارت جدلا واسعا وأظهرت جمالها الصارخ .. شاهد الان

يصادف اليوم ال 10 من أكتوبر، عيد ميلاد الفنانة مي عمر، وبلغت من العمر 34 عاما.

وتعد الفنانة مي عمر، من الفنانات التي تحرص على الظهور بشكل مميز ومواكبه أحدث صيحات الموضه التي تكشف عن أناقتها، واختيار الفساتين اللافته مع الملابس الكاجوال، كما تختار الماركات العالمية .

وتميل مي عمر، إلى وضع المكياج بألوان مختلفة تكشف عن جمالها ، وتفضل أن تضع أحمر الشفاه بألوان بنية أيضا لتبرز جمال انوثتها .

وتفضل مي عمر، اختيار الشعر الطويل واختيار الوان الشعر البنيه التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها ملامحها .

وإليكم صور مي عمر

مي عمر

مي عمر

مي عمر

مي عمر