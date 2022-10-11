ياسمين الخطيب… تثير الجدل بإطلالة جريئة وفستان ملفت للنظر .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الكاتبة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

وعلقت ياسمين الخطيب على الفيديو، قائلة: “قريبا”، مما أثار تساؤلات العديد من متابعيها على الأنستجرام.

وخطفت ياسمين الخطيب الأنظار في الفيديو بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الأزرق واتسم التصميم بإنه كشف عن ساقيها ما منحها إطلالة جريئة.

ولم تبالغ ياسمين الخطيب في ارتداء الاكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على بعض القطع البسيطة للغاية، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.