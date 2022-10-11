نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ليلي أحمد زاهر… بإطلالة مختلفة في أحدث جلسة تصوير .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت ليلي أحمد زاهر متابعيها عدة صور صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ليلي في الصور بإطلالة متميزة بجمبسوت اصفر متطاير من الاكتاف.



وتتميز ليلى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتحرص ليلى أحمد زاهر على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتها ورشاقتها ووزنها، وذلك بعد خسارتها العديد من الكيلوجرامات