سيرين عبد النور… واقوى واجرىء إطلالاتها وجمالها الطبيعي .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - لا تزال النجمة اللبنانية سيرين عبد النور مشرقة منذ بداية شهرتها حتى اليوم، وهي النجمة الجميلة صاحبة الجسد الرشيق والقوام الممشوق، والجمال العربي الناعم، والصوت الحساس.

تابعي المزيد:

منذ أن اشتهرت تميزت سيرين بجمالها وإطلالتها الملفتة التي جعلت منها نجمة منافسة لأهم نجمات العالم العربي.

ومع بداية شهرتها، بدأ مشوار التقدم والتطور في شكل سيرين بشكل واضح وإيجابي، حيث قامت بتعديلات بسيطة في شكلها مثل نفخ الشفتين والخدين بالفيلر.

كما عدلت بشكل حاجبيها من خلال تعريض رسمة الحاجب بمايناسب شكل العينين وملامح الوجه.

أما لون شعرها حافظت سيرين عليه وأبقته قاتماً مع تنوع بسيط في تسريحاتها، الا ان الطابع البسيط الناعم بقي أساسي في تسريحات شعرها.

اقرئي أيضاً:

ولناحية مكياجها، تنوع سيرين في مكياجها بحسب المناسبة، أحياناً نراها بمكياج سهرة قوي يليق بملامح وجهها.

واحياناً تظهر بمكياج يومي بسيط وناعم أو بدون مكياج.

وفيما يتعلق بإطلالاتها هي صاحبة ذوق رفيع جداً في اختيار المناسب لها، كما انها تعرف بحبها الكبير للون الأزرق وعن الصفات التى يتميز بها الشخص الذى يحب اللون الأزرق.