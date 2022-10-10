اجراء إطلالات روبى فى عيد ميلادها كل ما تكبر تحلو .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - يصادف 8 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة روبي والتي أمس عامها الـ 41، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على أناقتها وجمالها مما جعلها محط انظار الجميع.

وتميل الفنانة روبي إلى اختيارها الملابس الجريئة من الفساتين القصيرة اللامعة و الملابس الكاجوال من هاف ستومك مكشوف البطن و البنطلونات الممزقة.

وتظهر روبي دائما بإطلالات مثيرة مواكبة لعصر الموضة وهو ما يميزها عن غيرها.

وتتميز روبي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتميل إلى وضع المكياج بلمسات البسيطة من ألوان النود و الشعر الويفي.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور روبي.

روبي اسمها الحقيقي رانيا محمد حسين توفيق ، وقد استعانت بهذا الاسم بناء علي نصيحة الفنان الكبير يوسفشاهين .

ولدت روبي في عام 1981، ودخلت المجال الفني كممثلة في البداية من خلال فيلمي فيلم ثقافي وسكوت ح نصور.

حصدت روبي على الشهرة الكبيرة حين عندما سجلت عدة أغاني مصورة مع المخرج شريف صبري، والتي كان أولها إنت عارف ليه ، والتى لاقت نجاحاً وانتقادا فى الوقت ذاته لظهورها ببدلة رقص.