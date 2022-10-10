اصاله… تثير الجدل بإطلالة جديدة وملامح مختلفة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت المطربة السورية أصالة نصري، على إحياء حفل غنائي بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد التي تم إقامتها في مساء الخميس السادس من اكتوبر الجاري في القاهرة.

وظهرت أصالة بإطلالة مختلفة أثناء حفلتها في نهاية سبتمبر الماضي في دبي بملامح مختلفة، وأكدت أنها في مرحة التعافي من إجراء بعض عمليات التجميل، وتشابهت ملامحها في هذا الوقت مع الفنانة المعتزلة ومصممة الأزياء الحالية بسمة بوسيل، زوجة النجم تامر حسني، ولكن في ظهور أصالة الأخير احتفلت ملامحها عن هذا الحفل.

بدت أصالة ببشرة مشدودة مما أظهرها أصغر في السن، وكانت شفتيها ممتلئتان.