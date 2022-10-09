مايا دياب… بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورا جديدة من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا عبر انستجرام



وظهرت مايا دياب وهي ترتدي بذلة سوداء بشورت قصير مع نظارة شمسية مميزة في سريرها تقرأ كتاب.

ومؤخرا، تصدرت مايا دياب محرك البحث جوجل بعدما كشفت عن معاناتها من فوبيا الأماكن الضيقة والزجاج.



قالت مايا دياب حول معاناتها مع فوبيا الأماكن الضيقة وركوب الطائرات:: “سابقا لم تكن عندي مشكلة، وفجأة أصبحت أخاف من الأماكن الضيقة والمغلقة، وأتضايق جدا إذا كانت الطائرة صغيرة وضيقة”، حسب لقائها في برنامج “MBC Trending”.

وأضافت: مرة كنت في أوروبا، وسافرنا بطائرة صغيرة جدا، لدرجة حين رأيتها من الخارج بدأت في البكاء، ولما طلعنا الطيارة كان حواليا عالم كتيرة وفضلت أبكي، وشخص معنا أعطاني حبة دواء وقعدوني جنب راكب من الشرق الأقصى مكنتش عارفة هو مين، وكل ربع ساعة يلاقوني نايمة على كتفه، ونمت عليه طول الرحلة.

من ناحية أخرى، تواجدت مايا دياب مؤخرا في أسبوع الموضة في باريس.

وكانت مايا دياب طرحة مؤخرا أغنية “عيش أحلى سنين” من إخراج رجا نعمة، وهى من كلمات أمير طعيمة ألحان مدين، وتوزيع هادي شرارة.