نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هيفاء وهبى …تدخل في الخط على الخلاف بين اليسا وزياد برجى على موقعنا والان مع التفاصيل



ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن الخلاف القائم بين الفنانة اللبنانية إليسا والفنان زياد برجي بسبب أغنية “أنا وبس” ووصول الخلاف إلى ساحات القضاء.



وخلال لقائها على هامش حضورها حفل ملك جمال لبنان قالت هيفاء وهبي إنها في صف إليسا رغم أنها لا تعرف تفاصيل المشكلة معربة عن استيائها من حدوث خلاف بين فنانين من لبنان ويصل لساحات المحاكم.

وأضافت إليسا ” كنت أتمنى أن يكون خلافهما مثل أغانيهما به شيء من الإحساس ولكنني مع إليسا”.

يذكر أن إليسا أعلنت مقاضاة كل من زياد برجي والشاعر أحمد ماضي بسبب طرحهما الأغنية رغم تنازلهما عنها لصالحها (للتفاصيل)

وكان زياد برجي كشف عن تفاصيل خلافه مع إليسا بعد تسريب أغنية “أنا وبس” بصوته وإعلانها عدم التعامل معه مستقبلا.



وأبدى زياد برجي في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” سعادته بنجاح أغنية “أنا وبس، قائلا: “الأغنية كلمات أحمد ماضي، توزيع طارق توكل، وألحاني، وهي بتجنن الناس حبينها كتير، وهي كانت لي وبعطي ألحان لتنجح وفرحان كتير بنجاح الأغنية”.

وتحدث عن تسريب الأغنية بصوته، قائلا: “عملت تيزر لـ إليسا وفرحت بيه، ودا اللي بيحصل بين أي ملحن وفنان، أصلا نحن بننزل أي أغنية بنلاقي الناس عاملينها كافر وبيغنوها وبتحدى إليسا تطلع تقول للعالم شو صار.. أنا حليت أموري معها على التلفيون مثل أي صديق عاتب وقطع علاقته بصديقه”.

وأكد زياد برجي على أنه كان يجهز هذه الأغنية ليطرحها بصوته موضحا:” لما عجبت إليسا أعطتها الأغنية من كل قلبي بإتفاق خاص شفهي أمام الله بيني وبينها وكنت ناوي أنزل الأغنية بصوتي، لإن إليسا بتعرف إنها كانت معمولة لزوجتي ولعيد زواجنا، وكنت ناوي أنزلها بعد 6 شهور”.

وعن تسريب الأغنية، شدد زياد برجي على أنه تواصل مع مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية لمعرفة الجهة التي قامت بتسريبها، وأيضًا معرفة الأشخاص الذين يسبون عائلته، مشيرًا إلى أنه تقدم بتلك الشكوى ضد مجهول دون اتهام فانز إليسا.

واختتم زياد برجي: “من مصلحتي أن أكون على أحسن علاقة مع إليسا وربما علاقتي السيئة ستكلفني الكثير، ممكن على صعيد اللي بيحبوها وأنا أعوذ بالله من كلمة أنا، عشت 15 سنة من ورا الملحن ولسة بعاني منها”.