درة … تتألق بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة التونسية درة صور جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهرت درة بإطلالة أنيقة حيث إنها كانت ترتدي فستان باللون اللبني وتركت شعرها منسدلا وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها.

وتخوض درة أولى تجاربها في المسرح المصري من خلال عرض «حتى لا يطير الدكان» والذي يدور في إطار كوميدي وتتقاسم بطولته مع أكرم حسني، ويشارك فيه كل من بيومي فؤاد ومحمد أنور، تأليف وإنتاج أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.

وعلى جانب آخر تنتظر درة عرض مسلسلها الجديد «المتهمة» بداية من اليوم الخميس عبر منصة .. شاهد الان وهو من الأعمال الأصلية للمنصة ويتكون من 10 حلقات، حيث تقدم فيه البطولة المطلقة بدور “نورهان” وينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة السيكودراما والإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته كل من الفنان اللبناني عادل كرم، محمد دياب، علي الطيب، رشدي الشامى، مها نصار، تأليف وإخراج تامر نادى.