فيفي عبده… تتألق بوصلة رقص جديده تشعل الانستجرام وتتصدر التريند بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير ” إنستجرام “، مقطع فيديو جديد لها، ظهرت خلاله وهي ترقص على أغنية ” غلبان ” لأصالة، وهي ترتدي بلوزة سوداء مفتوحة الكتف، وبنطلون لامع باللون البني.

فيفي عبده وتصدرها للتريند

تصدرت الفنانة فيفي عبده تريند جوجل مؤخراً بسبب نشرها مقطع فيديو مشابه لما نشرته اليوم، حيث ظهرت فيه بفستان جرئ من اللون الكشميري اللامع ومكشوف دون أكمام، وكانت ترقص وهي حافية القدمين على شاطئ البحر.