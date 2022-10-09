ياسمين الخطيب… تثير الجدل فى أحدث ظهور بالاحمر الجريء .. شاهد الان الجمال

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، مجموعة من الصور الجديدة والمختلفة لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام بإطلالة جريئة.

وظهرت ياسمين الخطيب، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستان مثير باللون الأحمر الناري مكشوف الأكتاف .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين الخطيب على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

يذكر أن أثارت الكاتبة ياسمين الخطيب، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها تدوينة بـ صفحتها الرسميةعلى فيسبوك.

وكتبت ياسمين الخطيب ” قبل تصوير المشهد ده، صارحت أستاذ مجدي أحمد علي إني ما بعرفش أعيط قدام الناس،ومش هعرف أعيط خالص! .

وتابعت ” فأعطاني شوية نصايح، وطلب مني أتذكر شيء مؤلم في حياتي.

وأشارت “قدام الكاميرا عيط عياط، لدرجة إني ما بقتش عارفة أوقف دموعي، وبعد انتهاء المشهد، سألوني افتكرت إيهخلاني أعيط كده؟! قلت لهم: “افتكرت الأقساط إللي عليا وفواتير الكهرباء!” .