ياسمين رئيس… بإطلالة ساحرة وهوت شورت تخطف به عقول المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة ياسمين رئيس لأحدث جلسة تصوير، وحرصت على مشاركة متابعيها بعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر “إنستجرام”.

وبدت ياسمين رئيس بإطلالة كاجوال تمزج بين الحيوية والنشاط في آن واحد، حيث ارتدت سويت شورت ونسقت عليه هوت شورت مصمم من الجلد الأسود مع شراب أبيض وصل لحدود الركبة فيما انتعلت حذاء مسطح باللون الأسود.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية وراء ظهرها بشكل عفوي ولم تتكلف بوضع المكياج بل عكست ملامحها بشكل جذاب مع لون الوردي في الشفاه.