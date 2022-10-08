ياسمين صبرى … بإطلالة جريئة وفستان قصير تشعل مواقع التواصل .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، صورًا من أحدث جلسة تصوير لها.

ونشرت عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وهي ترتدي فستانًا قصيرًا يكشف ساقيها، وشعر منسدل ومكياج لامع.

وشاركت ياسمين صبري مؤخرًا، متابعيها، عدة صور لها من باريس

وكانت آخر أعمالها مسلسل «فرصة التانية»، الذي طرح في الموسم الرمضاني 2020.