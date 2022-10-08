نسرين طافش… تبهر متابعيها بإطلالة جريئة بهوت شورت وبطن مكشوفة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهرت نسرين طافش بإطلالة صباحية جذابة، مرتدية توب كت مكشوف البطن باللون البيج، وهوت شورت جينز، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياج أبرز جمال إطلالتها.

وعلقت الفنانة السورية على الصور قائلة: “انظر حولك أقل، وتخيل المزيد”، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.