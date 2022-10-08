نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهيناز… تثير الجدل بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - منشور رنا سماحة

شاهيناز

شاهيناز

أثارت الفنانة شاهيناز الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بملابس جريئة خلال إحيائها حفلًا غنائيًا بأحد الكافيهات، الأمر الذي عرضها لانتقادات حادة من الجمهور.

وفي أول تعليق لها دافعت شاهيناز عن نفسها قائلة في تصريحات صحافية: “يعني إيه جريئة؟ أنا بلبس على الموضة، وأكيد طلتي بتهمني في المقام الأول لأني فنانة ولازم الفنان تكون طلته فيها إبهار وتميز”.

وتابعت، قائلة: “بخصوص الحفل إمبارح، كنت سعيدة جدًا بالأجواء والمكان لطيف، والحضور كان كامل العدد تقريبًا، وأنا كنت مبسوطة جدًا وكمان رنا صديقة عمري وعشرة، وكنت حاسة إني في مكان بتاعي”.

واختتمت شاهيناز حديثها عن أعمالها الفنية القادمة، حيث قالت: “طرحت أغنية سينغل من شهر تقريبا مع إحدى شركات الإنتاج، اللي اسمها متميزة، وإن شاء الله بعد أسبوعين في سينغل تاني هنزلها”.

وكانت شاهيناز قد أثارت جدلًا واسعًا بعد خلعها الحجاب، لتظهر بملابس جريئة أثناء غنائها في الكافيه الذي تملكه كل من المطربة رنا سماحة وزوجها المطرب والملحن سامر أبو طالب، حيث نشرت رنا على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة من الفيديوهات ظهرت فيها شاهيناز مرتدية بلوزة سوداء، وبنطال جينز ممزق من بداية القدم لآخره، وتعتبر هذه الإطلالة هي الأجرأ لها منذ خلعها الحجاب، وأدت مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها في الحفل، وتفاعل معها الجمهور.